Advertisements
Advertisements
Advertisements

وفاة والد الفنان محمد شيبا

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:34 ص
Advertisements
بوابة الفجر
كريم هاشم
Advertisements
توفى في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، والد الفنان محمد شيبا، الأستاذ فاروق علي شريف شيبا.


ونشر الفنان محمد شيبا عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا: " لله الامر من قبل ومن بعد . وهو ارحم الراحمين . وانا لله وانا اليه راجعون . توفى الى رحمة الله . اليوم . والدى فاروق على شريف . تقام صلاة الجنازه بمسجد السيده نفيسه . والعزاء البوم بمنزل العائله . شارع محمد شتا . من شارع المشروع . ميت عقبه . لا اراكم الله مكروها فىعزيز عليكم .

والجدير بالذكر أن شقيق الفنان محمد شيبا توفى أيضًا منذ فترة قليلة وشيعت جنازة من مسجد السيدة نفيسة وعلق وقتها قائًلًا: " "توفي إلى رحمة الله أخي الأكبر.. صلاة الجنازة بعد صلاة الضهر بالسيدة نفيسة، والعزاء بمنزل العائلة بميت عقبة .لا أراكم الله سوء في عزيز عليكم".
وفاة والد الفنان محمد شيبا
وفاة والد الفنان محمد شيبا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد شيبا

أخبار تهمك

يلا كورة Live| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي.. يلا شوت مباشر kora live

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

الآن

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الآن

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت| رابط ماتش ليفربول وولفرهامبتون yalla shoot

منذ حوالي 13 ساعة

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

يلا شوت TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع NOW بي ان سبورت المفتوحة

منذ حوالي 13 ساعة

رابط KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتوت بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح bein sport المفتوحة

منذ حوالي 13 ساعة

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ حوالي 14 ساعة

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الآن

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

الآن

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| مفاجأة جديدة حول وفاة الكاتب محمد حسن خليفة في معرض الكتاب

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

رزان مغربي: "البقاء لله في وفاة مدحت مرسي"

عاجل.. وفاة والد زوجة عمرو الليثي

وفاة زوج السيناريست شيرين دياب

"الفجر" ينعى زوجة نجم الأهلي السابق

غرفة صناعة السينما تنعى الراحل عزت أبو عوف

وفاة والد حسني عبد ربه نجم المنتخب والإسماعيلي السابق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:15 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

08:30 م

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

09:28 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

08:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

08:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status