وفاة والد الفنان محمد شيبا









ونشر الفنان محمد شيبا عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا: " لله الامر من قبل ومن بعد . وهو ارحم الراحمين . وانا لله وانا اليه راجعون . توفى الى رحمة الله . اليوم . والدى فاروق على شريف . تقام صلاة الجنازه بمسجد السيده نفيسه . والعزاء البوم بمنزل العائله . شارع محمد شتا . من شارع المشروع . ميت عقبه . لا اراكم الله مكروها فىعزيز عليكم .





والجدير بالذكر أن شقيق الفنان محمد شيبا توفى أيضًا منذ فترة قليلة وشيعت جنازة من مسجد السيدة نفيسة وعلق وقتها قائًلًا: " "توفي إلى رحمة الله أخي الأكبر.. صلاة الجنازة بعد صلاة الضهر بالسيدة نفيسة، والعزاء بمنزل العائلة بميت عقبة .لا أراكم الله سوء في عزيز عليكم".

توفى في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، والد الفنان محمد شيبا، الأستاذ فاروق علي شريف شيبا.