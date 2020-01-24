تسمم 4 أطفال في سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج العام، 4 أطفال مصابين باشتباه تسمم، بسبب تناولهم وجبة طعام منزلي، وتم حجزهم تحت الملاحظة الطبية.



وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول كل من الطفلة "ساندي أ م" 5 سنوات، والطفل "ياسين أ م" 4 سنوات، والطفل "عبد الله أ م"، عامين، والطفلة "جنا أ م" 3 سنوات، ويقيمون بناحية ونينة الشرقي، مصابين بآلام بالبطن وقيء مستمر، ادعاء تناول طعام فاسد، وتم حجزهم تحت الملاحظة.



وبالانتقال والفحص، وسؤال خالهم، "محمد ع ع" 21 عامًا عامل، ويقيم بالناحية ذاتها، قرر حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام بالمنزل، ونفيا الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.