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ريال مدريد يحضر شباكه لاصطياد مهاجم الأرسنال في الميركاتو الشتوي

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:45 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي خلاف
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يخطط لخطف المهاجم البرازيلي الشاب جابرييل مارتينيلي جناح أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لدعم هجوم الميرينجي.


المهاجم البرازيلي يخطف أنظار العملاق المدريدي

وأشارت التقارير إلى أن النجم البرازيلي الشاب جابرييل مارتينيلي، جناح نادي أرسنال قد لفت إليه الأنظار بقوة بعد تألقه مع فريقه في الفترة الماضية، وبحسب التقارير الأخيرة، فإن ريال مدريد يستهدف التعاقد معه، وهو ما جعل الجانرز يخطط لزيادة قيمة عقده في الفترة المقبلة لتحقيق أقصى إستفاده من الموهبة البرازيلية.


صفقة مارتينيلي ناجحة بكل المقاييس

وانتقل المهاجم البرازيلي الشاب مارتينيلي البالغ من العمر 18 عاماً إلى أرسنال مطلع الموسم الجاري، قادماً من نادي إيتوانو، في صفقة بلغت قيمتها 6.3 مليون استرليني. نجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 3 آخرين، في 21 مشاركة له بجميع البطولات.


أرسنال يستعد لزيادة راتب مارتينيلي

ويستعد فريق أرسنال الإنجليزي لزيادة راتب البرازيلي مارتينيلي، من 10 آلاف جنيه استرليني في الأسبوع، إلى 30 ألف استرليني، لحماية اللاعب من اهتمام ريال مدريد وبعض الأندية الكبرى في الميركاتو الشتوي الحالي أو حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم القادم.


ريال مدريد يرغب بقوة في ضم مارتينيلي

وفي سياق متصل أشارت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية، أن أداء البرازيلي الشاب جابرييل مارتينيلي، مع فريقه آرسنال جذب انتباه نادي ريال مدريد وهوا ما جعل الميرنجي يفكر جيدا في كيفية إتمام صفقة المهاجم البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو مع بداية الموسم المقبل.


ويُتوقع أن تصل قيمة البرازيلي مارتينيلي في الفترة الحالية حوالي 50 مليون جنيه استرليني.


أرقام مارتينيلي مع منتخب السامبا

ولعب مارتينيلي مع منتخب البرازيل تحت 23 عاماً، لكنه يمكنه اللعب مع منتخب إيطاليا، بسبب والده.، وأثار اللاعب إعجاب مدربه مايكل أرتيتا بسلوكه داخل وخارج الملعب.
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