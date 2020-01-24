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رحيم يقدم اغنيه "أهديتك" (فيديو)
الجمعة 24/يناير/2020 - 07:31 ص
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الفجر الفني
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قدم المطرب الشاب رحيم فيديو كليب جديد لأغنية "أهديتك" وذلك ضمن مجموعة أغاني أخرى انتهى من تسجيلها في أول ألبوم غنائي له .
والأغنية من كلمات الشاعر محمد البياع وألحان رحيم وتوزيع وهندسة صوتية عبدالرحمن السيد وإخراج حسين الطيري من إنتاج شركة M. B .
ويقدم رحيم ألبومه الجديد بإطلالة جنوبية مختلفة ومن بين أغاني الألبوم "أنا أصدق واحد في حياتك" والتي من المنتظر تصويرها قريبا .
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