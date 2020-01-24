رحيم يقدم اغنيه "أهديتك" (فيديو)

قدم المطرب الشاب رحيم فيديو كليب جديد لأغنية "أهديتك" وذلك

والأغنية من كلمات الشاعر محمد البياع وألحان رحيم وتوزيع وهندسة صوتية عبدالرحمن السيد وإخراج حسين الطيري من إنتاج شركة M. B .





ويقدم رحيم ألبومه الجديد بإطلالة جنوبية مختلفة ومن بين أغاني الألبوم "أنا أصدق واحد في حياتك" والتي من المنتظر تصويرها قريبا .