Advertisements
Advertisements
Advertisements

كلوب: حاولت تحذير فيليبي كوتينيو من ترك ليفربول

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:30 ص
Advertisements
كلوب
كلوب
عبدالقادر عرابي
Advertisements


صرح المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، أنه جذر نجم الفريق السابق فيليبي كوتينيو من خطوة مغادرة ليفربول والإنضمام لفريق برشلونة.


ونقلت صحيفة آس الإسبانية تصريحات كلوب لوسائل الإعلام: "أخبرت كوتينيو بضرورة البقاء في ليفربول، في ليفربول سيصبح نجم الفريق الأول، سيقيمون له تمثالاً".


وأضاف: "حذرت كوتينيو من الإنضمام لفريق آخر، في بايرن ميونخ أو برشلونة أو ريال مدريد سيصبح لاعباً عادياً، فيليفربول سيكون نجماً".


وإنضم كوتيينو لبرشلونة في شتاء عام 2018 من ليفربول مقابل ما يفوق 125 مليون يورو، إلا أنه مستواه إنهار بشكل كبير مع برشلونة، حيث أصبح شبحاً لنسخته في ملعب أنفيلد.


ويلعب كوتينيو حالياً مع فريق بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، لكنه بحسب تقارير ألمانية، غير مرشح للبقاء أكثر من ذلك مع الفريق البابافاري، الذي قرر عدم تفعيل بند شراء كوتينيو وإعادة اللاعب مجدداً لبرشلونة.


في المقابل أصبح ليفربول أحد أقوى أندية العالم منذ رحيل كوتينيو، حيث تمكن من الحصول على دوري أبطال أوروبا، وفي طريقه لحسم لقب الدوريالإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غياب أكثر من 30 عاماً.
Advertisements

أخبار تهمك

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ حوالي 12 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 11 ساعة

يلا كورة Live| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي.. يلا شوت مباشر kora live

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

رابط KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتوت بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح bein sport المفتوحة

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| مفاجأة جديدة حول وفاة الكاتب محمد حسن خليفة في معرض الكتاب

منذ حوالي 10 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

الآن

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الآن

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الآن

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت| رابط ماتش ليفربول وولفرهامبتون yalla shoot

منذ حوالي 11 ساعة

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع NOW بي ان سبورت المفتوحة

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:15 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

08:30 م

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

09:28 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

08:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

08:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status