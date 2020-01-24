كلوب: حاولت تحذير فيليبي كوتينيو من ترك ليفربول







صرح المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، أنه جذر نجم الفريق السابق فيليبي كوتينيو من خطوة مغادرة ليفربول والإنضمام لفريق برشلونة.





ونقلت صحيفة آس الإسبانية تصريحات كلوب لوسائل الإعلام: "أخبرت كوتينيو بضرورة البقاء في ليفربول، في ليفربول سيصبح نجم الفريق الأول، سيقيمون له تمثالاً".





وأضاف: "حذرت كوتينيو من الإنضمام لفريق آخر، في بايرن ميونخ أو برشلونة أو ريال مدريد سيصبح لاعباً عادياً، فيليفربول سيكون نجماً".





وإنضم كوتيينو لبرشلونة في شتاء عام 2018 من ليفربول مقابل ما يفوق 125 مليون يورو، إلا أنه مستواه إنهار بشكل كبير مع برشلونة، حيث أصبح شبحاً لنسخته في ملعب أنفيلد.





ويلعب كوتينيو حالياً مع فريق بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، لكنه بحسب تقارير ألمانية، غير مرشح للبقاء أكثر من ذلك مع الفريق البابافاري، الذي قرر عدم تفعيل بند شراء كوتينيو وإعادة اللاعب مجدداً لبرشلونة.