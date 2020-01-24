القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مازيمبي





يستضيف ملعب السلام اليوم مباراة قوية ومنتظرة تحمع بين نادي الزمالك ونظيره مازيمبي الكونغولي ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى لقاء حاسم فى تأهل الأبيض لدور ال 8 من البطولة الإفريقية.





موعد مباراة الزمالك ومازيمبي ببطولة دوري أبطال إفريقيا

يحل فريق مازيمبي الكونغولي ضيف على نظيره نادي الزمالك صاحب الأرض والجمهور اليوم الجمعة علي ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي



وتنقل مباراة الزمالك ومازيمبي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، على قناة beIN Sport HD 2 وأيضًا قناة تايم سبورت على التردد الأرضي Time Sport HD، وأيضًا على القنوات التالية :





قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird





قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.





قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.





قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.





قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.





قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.





قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.





قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.





قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.





ويحتل مازيمبي المركز الأول برصيد 10 نقاط، ويحتل الزمالك ب 7 نقاط المركز الثاني.