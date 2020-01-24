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الكشف عن حجم إصابة أسد التيرانجا أمام وولفرهامبتون

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:43 ص
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ليفربول
ليفربول
محمد الدمتناوي
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تعرض السنغالي ساديو ماني، جناح فريق ليفربول، للإصابة، خلال مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون، في الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

حيث تمكن ليفربول من إقتناص فوزاً صعباً على فريق وولفرهامبتون، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مولينيو.


افتتح التسجيل لمصلحة ليفربول اللاعب هندرسون في الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء، ثم تعادل خيمينيز لأصحاب الأرض في الدقيقة 51، قبل أن يقضي روبيرتو فيرمينيو على أحلام وولفرهامبتون بهدف الفوز في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.


ماني يخرج مصاباً ومينامينو يشارك لأول مرة

حيث سقط السنغالي ساديو ماني أرضاً في الدقيقة 31 من الشوط الأول، وأصبح غير قادر على استكمال المباراة، وحل محله اللاعب الياباني تاكومي مينامينو، والذي شارك لأول مره في البريميرليج مع ليفربول.


وبحسب صحيفة "إيفينينج ستاندرد" البريطانية، فإن ماني يُعاني من إصابة في أوتار الركبة.


وتابعت الصحيفة، أنّ ماني سيغيب بشكل مبدئي عن المباراة المُقبلة للريدز، أمام فريق شروزبري تاون، في بطولة كأس الاتحاد.


ترتيب ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة.
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