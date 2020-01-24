خبير أمني: الإرهاب آخر "كارت" لعناصر الإخوان



وأضاف عكاشة، خلال استضافته ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن اعترافات عناصر الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها توضح الفكر الذي يتبعه عناصر جماعة الإخوان الإرهابية من أجل نشر الفوضى في البلاد.



وأوضح أن عناصر الجماعة الإرهابية، سواء في الداخل أو الخارج، يدعمون النشاط الإرهابي بإستماتة، لأنه الكارت الأخير الذي يلعبون به على الساحة، لافتا إلى أنه بعد الاعترافات التي أذيعت لعناصرها تأكد الجميع من الدور القطري والتركي المشبوه في دعم الإرهاب في مصر.

قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الضربة الأخيرة الناجحة التي وجهتها الأجهزة الأمنية لضبط خلية إرهابية خططت لنشر الفوضى في مصر خلال احتفالات 25 يناير، استطاعت حماية احتفالات الشعب المصرى بعيد الشرطة وهي ضربة قاصمة.