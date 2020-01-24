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مدير "العباسية للصحة النفسية" يكشف لـ"الفجر" كيفية مواجهة هروب المرضى

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:17 ص
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المحررة مع مدير المستشفى
المحررة مع مدير المستشفى
منى صموئيل
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قال الدكتور مصطفى شحاتة، مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، إن المرضى النفسيين ومرضى الإدمان يحاولون كثيرًا الهروب من المستشفى، موضحا طريقة التعامل مع كل مريض في هذه الحالة.

وأضاف "شحاتة"، في حوار خاص مع بوابة الفجر: "بالنسبة لمريض الإدمان يتم التعامل معه بسياسة الباب المفتوح، ولا نحاول معالجته عنوة، لأن قرار التعافي لابد أن يكون نابعًا من داخل المريض، ونستهدف علاج تجار المخدرات أكثر من المتعاطيين له، فالتاجر يمثل خطورة أكبر على المجتمع، ولذلك لدينا برنامجًا علاجيًا خاصًا بهم.

وأشار  مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، إلى أن تاجر المخدرات يأتي للمستشفى بنية استهداف المرضى ولكن الأطباء لا يتعاملون معه بعنف، ولا يحاولون الإبلاغ عنه، بل يتعاملون معه بطريقة علاجية بسبب خطورة وجوده داخل المستشفى على المرضى، وخطورته على المجتمع.

وأضاف، المرضى النفسيين ينقسمون إلى نوعين، أولهما مريض فاقد الأهلية، ويمثل خطورة على نفسه والآخرين وهذا النوع يتم علاجه عنوة، وملاحظتهم بدقة حتى لا يحاولون الهرب، خاصة أن لديهم محاولات عديدة للانتحار، ويتم التعامل معهم وفقا للمادتتين "10 – 13" من قانون المجتمع المدني، أما النوع الثاني فهو "المريض النفسي الإرادي" ويتم التعامل معه مثل مريض الإدمان بسياسة الباب المفتوح.

وأكد أنه يتم محاسبة المستشفي حساب عسير في حالة هروب المريض فاقد الأهلية، ويتم تحويل ملفه للنيابة لإخلاء مسؤولية المستشفى، وتجنب حدوث كوارث بسبب ما يشكله من خطورة على نفسه والآخرين.
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