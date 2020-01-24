بـ400 جنيه.. امتلك مكتبة كاملة من معرض الكتاب



وأضاف "الحاج"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الهيئة تقوم بإصدار ما لا يقدر عليه دور النشر الخاصة وأبرزهم الموسوعات والكثب الثقافية التي لا تجذب القطاع الخاص، مؤكدا أنها توفر الدعم لهذه الموسوعات لنشرها بأسعار قابلة للمنافسة.



ولفت إلى أنهم من خلال مشروع "ما" يستهدفون الوصول إلى 100 عنوان داخل كل مجال حيث يستطيع الشاب من خلال أن يصبح لديه مكتبة كاملة ويصبح مثقف عام بحوالي 400 جنيه فقط.



قال هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، إن الهيئة لديها لجان متخصصة لتحديد السياسة العامة للنشر، واختيار العناوين المناسبة، لافتا إلى أن الهيئة تركز على دعم إصدارات الشباب وجذب الشباب لكي يكونوا من مؤلفي هيئة الكتاب.