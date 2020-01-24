حنان مطاوع عن مسلسل "بنت القبائل": نص مميز ومخرج متمكن من أدواته



واستكملت حديثها قائلة إن تركيبة الدور ليست موجودة على الإطلاق ومن العناصر أيضًا التي حظى بها المسلسل النجوم المهمة التي عملت معهم وهم محمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل ومنة فضالى ومحمد رياض كل هذه العناصر كانت جاذبة كثيراً بالنسبة لي.



وأشارت مطاوع، إلى أنه كان يوجد مشاهد صعبة وموجعة كثيراً، وقالت إن هذا تحدي للفنان والتحدي من العناصر شديدة الجاذبية والاستمتاع أيضاً، ومن أهم الأشياء في التمثيل أن أكون مستمتعة لكي أُمتع، وأيضاً أن أشعر بالتحدي، وكلما كان يوجد تحديات أكبر كلما أحاول أفعل هذا، لنفسي والآخر، فكل هذه الأشياء جذبتني للعمل وأنا بشكرهم على وجودي معهم.



كما تحدثت عن أكبر تحدي واجهته في العمل، قائلة: "في مقدمتهم طبيعة الشخصية والمشاهد المُرة التي أتت من القلب والبرد وحسني واقعي كثيراً، كان يريد كل شئ حقيقة فالعياط كان من القلب وأنا لا استمعل أدوات تساعدني على البكاء والنزول في بئر والصعود على النخل".









تحدثت الفنانة حنان مطاوع، عن الأسباب التي جذبتها للمشاركة في مسلسل "بنت القابئل" وعن المشاهد الصعبة التي واجهتها في المسلسل.وقالت مطاوع خلال لقائها في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية "لبنى عسل" إن العناصر التي جعلتها توافق على دورها في مسلسل "بنت القبائل" كثيرة بداية من شركة سينرجي المحترم، إضافة إلى النص المميز ومخرج العمل المتمكن من أدواته، خاصة في المسلسلات التي تحاكي المجتمع الصعيدي، وبشكل عام الدور لا يقاوم لأن به اغراءات قوية جداً.