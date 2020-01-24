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ووالفرهامبتون ضد ليفربول.. أول تعليق من يورجن كلوب بعد الفوز الصعب

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:37 ص
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كلوب
كلوب
علي ماهر حلمي
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أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بفساد الفريق جوردان هندرسون والمهاجم الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو بعد الآداء المميز الذي ظهر عليه الثنائي في مباراة ووالفرهامبتون ضد ليفربول التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".


تعرف علي ما قاله كلوب بعد مباراة ووالفرهامبتون ضد ليفربول بالبريميرليج:

قال المدرب الألماني:"علمنا قبل بداية المباراة بأنها ستكون صعبة جدًا جدًا إنهم خصم مختلف تمامًا عما نواجهه هذا الموسم حققنا فوز مهم كان هناك بعض التقلبات والتفاصيل في المباراة وهناك الكثير لتطوره. وفي النهاية قد تأتيك كرة واحدة أو كرتين لتنهي المباراة لصالحك سجلنا هدفًا رائعًا من كرة ثابتة ولكن مرة أخرى لم نسجل الهدف الثاني ولا الثالث وبالتالي ظلت المباراة مفتوحة. ثم سجلوا هدفًاوباتت المباراة قوية، حظينا ببعض الفرص ثم سجل بوبي هدفًا ممتازًا".


وأضاف يورجن كلوب بعد مباراة ووالفرهامبتون ضد ليفربول:" اداما تراوري تحدثت عنه في السابق، لا يمكنك اللعب أمامه، ليس جناح فحسب يحتفظ بالكرة ويحافظ عليها ويصنع الأهداف. كل كرة تفقدها هي فرصة هجمة مرتدة بالنسبة لهم. لم تتح لهم العديد من الفرص ولكن هدفهم كان ممتازًا الفريقان لعبا أفضل كرة قدم حتى الآن، كانت مباراة جيدة للغاية لطالما لدينا إمكانية تسجيل هدف يعني أننا لا نزال في أجواء المباراة. فزنا بالمباراة بشكل رائع".


واختتم مدرب ليفربول تصريحاته قائلا:"كما قلت سابقًا عن ركنية فان دايك، فالتخطيط للركنية تم على أرضية الملعب بتنفيذ اللاعبين. هنديرسون عادةً يشارك في الركنيات لحماية الكرة ولكننا وجدنا طريقة للاستفادة منه في التسجيل، لعب مباراة مذهلة للغاية بالنسبة لمينامينو، وبالنسبة لظهوره الأول ببطولة الدوري، لقد أدى مباراة رائعة للغاية".


يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد حقق فوزا صعبا خارج ارضه أمام نظيره نادي والفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف.
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