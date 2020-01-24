كريم عبد العزيز: "أنا لو مش زماني ممثل كنت هبقى ٦٠٠ كيلو"





يشار إلى أن كريم عبدالعزيز انتهى، مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "البعض يذهب للمأذون مرتين"، والمقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.



وأكد أن فيلمه الجديد يناقش أزمة الزواج والطلاق، لكن بطريقة مختلفة تمامًا عن "نادي الرجال السري".



ويشارك أيضاً فى بطولة فيلم "كيرا والجن" أمام أحمد عز، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.



كما يذكر أن آخر أعماله السينمائية فيلم "الفيل الأزرق 2" الذي حقق نجاحاً كبيراً، وحصل على نسبة أعلى إيرادات فى السينما، وشاركه فى البطولة كلا من هند صبري، نيللي كريم، خالد الصاوي.

وظهر كريم عبد العزيز، خلال البرومو الذي أذاعته قناة "dmc" وهو يمازح إسعاد يونس قائلًا لها: "أنا لو مش زماني ممثل كنت هبقى ٦٠٠ كيلو على الكنبة دي".