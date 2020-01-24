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زوجة الشهيد نبيل الردة: "أصر ينزل يوم فض اعتصام رابعة"

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:37 ص
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زوجة الشهيد مقدم نبيل الردة
زوجة الشهيد مقدم نبيل الردة
أشرقت حفني
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قالت هدى عبد الحميد، زوجة الشهيد مقدم نبيل الردة، إن زوجها كان يعمل في شرطة السياحة والأثار، وكان يقوم بتأمين أحد الفنادق في منطقة الزمالك، وفي أحد الأيام استيقظوا على خبر فض اعتصام رابعة العدوية، وتابعوه على وسائل الإعلام.

وأضافت عبد الحميد، خلال استضافتها، مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، أن زوجها كان قد أنهى مهام خدمته في هذا اليوم وعاد لمنزله، ولكنه شعر بالقلق عند متابعته للأحداث عبر التليفزيون.

وتابعت زوجة الشهيد مقدم نبيل الردة:"قالي أنا مش عارف أقعد في البيت، وقلقان ولازم انزل لزمايلي، وكلم مديره وطلب منه ينزل علشان يتابع خدمته، وأصر ينزل وقاله أنا لازم أبقى مع زمايلي علشان في قلق".
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الكلمات المفتاحية

نبيل الردة عيد الشرطة شهيد

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