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"ستموت في العشرين" يفتتح مهرجان العين السينمائي

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:21 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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افتتح الفيلم السوداني (ستموت في العشرين) للمخرج أمجد أبو العلاء الدورة الثانية لمهرجان العين السينمائي في الإمارات التي تُقام تحت شعار (سينما المستقبل).

الفيلم مأخوذ عن رواية باسم (النوم عند قدمي الجبل) للسوداني حمور زيادة وبطولة مصطفى شحاتة ومعتصم راشد وإسلام مبارك ومحمود السراج وبثينة خالد وطلال عفيفي وآمال مصطفى.

أُقيم حفل الافتتاح مساء الأربعاء في الهواء الطلق بقلعة الجاهلي في مدينة العين بعد نحو سبعة أشهر فقط من إقامة الدورة التأسيسية للمهرجان.

وكانت الإمارات ألغت مهرجان أبوظبي السينمائي قبل سنوات ومن بعده مهرجان دبي السينمائي.

ويشمل برنامج الدورة الثانية من المهرجان 56 فيلما ضمن خمس مسابقات للأفلام الطويلة والقصيرة من بينها مسابقة خاصة للسينمائيين الإماراتيين الشبان.

وقال مؤسس ومدير المهرجان عامر سالمين المري إن الدورة الثانية استقطبت عددا كبيرا من النجوم والمخرجين وصنّاع السينما على المستويين المحلي والعربي وأيضا من الغرب.

وأضاف أن المهرجان يجمع بين السينما والسياحة فتم إعداد جولات سياحية للضيوف من خارج الإمارات إضافة إلى اختيار قلعة الجاهلي التراثية لحفل الافتتاح.

وكرَّم المهرجان بالافتتاح الممثل الإماراتي ضاعن جمعة والممثلة الإماراتية مريم سلطان والممثل الكويتي طارق العلي والممثل المصري أحمد بدير.

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الكلمات المفتاحية

سينما ستموت في العشرين افلام

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