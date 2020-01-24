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"أمطار ورياح".. تعرف على طقس اليوم بمختلف مناطق الجمهورية

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:22 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، على أغلب مناطق ومحافظات الجمهورية.

وأوضح الأرصاد، أن طقس الجمعة مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما تتساقط الأمطار على مناطق متفرقة، والرياح تنشط، وتؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد، أن طقس الجمعة معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتنشط الرياح وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، على جنوب سيناء والغردقة.

أما عن شمال الصعيد، فأوضحت الهيئة، أن الطقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، والرياح معتدلة، وفي جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، فالطقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
"أمطار ورياح".. تعرف على طقس اليوم بمختلف مناطق الجمهورية
"أمطار ورياح".. تعرف على طقس اليوم بمختلف مناطق الجمهورية
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