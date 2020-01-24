والد المقدم ماجد صبري: "لم يخبرنا أنه في سيناء"

قال أحمد صبري، والد الشهيد المقدم ماجد صبري، إنه قبل استشهاد نجله قال لـ أولاده بعد استشهاد أحد أصدقاء ابنه: "الدور قرب على ماجد أوي"، متابعًا: "واستشهد بالفعل بعد يومين".



وأضاف "صبري"، خلال حوارها مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الخميس، أن ابنه لم يخبره هو ووالدته أنه يخدم في سيناء، خوفًا عليهما، معلقًا: "معرفناش إنه بيخدم في سيناء غير يوم استشهاد".



وعن استشهاد ابنه في سيناء، قال والد الشهيد المقدم ماجد صبري: "أنا راضي كل الرضا بقضاء ربنا، وربنا يصبرنا"، مستكملًا: "ابني كان بار بأهله، والقرية كلها كانت بتحبه".

