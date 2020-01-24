موعد مباراة ليفربول وشروسبري في كأس إنجلترا







يترقب عشاق الكرة العالمية تحديداً الإنجليزية يوم الأحد 26 يناير 2020 لمتابعة مباراة ليفربول وشروسبري في بطولة كأس إنجلترا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر..





* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة ليفربول وشروسبري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والتايعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport HD





كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر، تمكن ليفربول من الفوز على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مولينيو.



وبهذا الفوز، يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة وبفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة.



في حين توقف رصيد ولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 37 نفطة متساويا مع نفس رصيد كلا من توتنهام ومانشستر يونايتد أصحاب المركزين السادس والخامس بفارق الأهداف.





* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : جيمس ميلنر - فيرجيل فان دايك - جو حوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

خط الوسط : جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا

خط الهجوم : ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح