عاجل- كلوب يكشف حجم إصابة ساديو ماني

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن حجم الإصابة التي تعرض لها الستغالي ساديو ماني مهاجم الريدر في مباراة الأمس أمام وولفرهامبتون.





واضطر ماني لمغادرة ملعب مباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون في الشوط الأول بعد تعرضه للإصابة.





وأكد كلوب أن سبب خروج ماني كان تعرضه لإصابة في الركبة.



وقال المدرب الألماني عقب نهاية المباراة : "لقد اشتكى من إصابة في الركبة، ولكننا لا نعلم حجمها بعد. سننتظر لنرى".