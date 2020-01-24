جنش: كنت في طريقي للأهلي وإنقلبت السيارة





ويتمتع جنش بحب كبير وثقة بين جماهير نادي الزمالك ونجح في الوصول لشعبية واسعة.





وتابع جنش في تصريحات لقناة الزمالك "كنت قريب من الأهلي في وقت سابق وكنت في طريقي للسفر إلى القاهرة للتوقيع للأهلي لكن السيارة انقلبت وتعرضت لحادث".





وأكمل "نادي الأوليمبي كاد يستغنى غني في وقت سابق بسبب قصر قامتي لكني استمريت بعدها وأثبت نفسي وقدمت مستويات رائعة".

أكد جنش حارس مرمى فريق الزمالك أنه كان قريب في وقت سابق من الانضمام لصفوف النادي الأهلي وقبل توقيعه للزمالك.