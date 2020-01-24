تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2020





1- فالنتينو







يقوم ببطولة المسلسل الزعيم عادل إمام، فيما يشارك في المسلسل دلال عبد العزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، محمود الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، احمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، هدى المفتي، طارق الايباري، الهام عبد البديع، بدرية طلبة.



2- سيف الله "خالد بن الوليد"

تدور أحداثه من كتاب "عبقرية خالد" للكاتب عباس محمود العقاد ويشارك في بطولته كلا من عمرو يوسف، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، حمدي الوزير، سوسن بدر، نشوى مصطفى، رانيا محمود ياسين، أوس أوس.



3- الفتوة

بطولة النجم ياسر جلال، بمشاركة دياب، احمد خليل، مي عمر، رياض الخولي، مها نصار، مجدي فكري، عزوز عادل، هنادي مهنى، احمد خالد صلاح، ليلى احمد زاهر، احمد صلاح حسني، عادل الفار، صفوة، محمود حافظ، نجلاء بدر، احمد جمال سعيد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر.



4- البرنس

بطولة الفنان محمد رمضان، ويحظى المسسل بمشاركة صفاء الطوخي، احمد داش، عبد الرحمن ابو زهرة، ريم سامي، احمد وفيق، بدرية طلبة، رحاب الجمل، نور اللبنانية، احمد زاهر، انعام الجريتلي، سلوى عثمان، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، حازم ايهاب، نجلاء بدر، محمد علاء، روجينا، ادوارد.



5- اتنين في الصندوق

يشارك في بطولته كل من من حمدي الميرغني، أوس أوس، رحاب الجمل، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، احمد عبدالله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، محمد المغربي، محمود عبد الغفار، ايمن حسام، اشرف الشرقاوي، نهى عابدين.



6- ونحب تاني ليه

بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، ليلى عز العرب، سمر مرسي، كريم فهمي، شريف منير، سوسن بدر، اسلام جمال، ايمان السيد، بدرية طلبة.



7- من ملفات المخابرات المصرية

تدور احداثه من أحد ملفات المخابرات المصرية الحديثة، وشارك في بطولته كل من أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامى مغاوري، اسلام إبراهيم.



8- دهب عيرة

بطولة النجمة الكبيرة يسرا، ويشاركها التمثيل الفنان بيومي فؤاد.



9- تيمون وبومبا

حلقات المسلسل منفصلة متصلة، ويشارك في بطولته كل من احمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد.





بدأ العد التنازلي لانطلاق الموسم الأقوى في الدراما التليفزيونية "رمضان "2020"، والذي ينتظره ويحرص على المشاركة فيه الكثير من الفنانين، وينتظره الجمهور بشدة وتحقق فيه الدراما نجاحًا قويًا ونسب مشاهدة عالية.استقرت القنوات التليفزيونية، على المسلسلات التي تعرضها خلال موسم شهر رمضان المقبل، فيما يعرض "الفجر الفني" نبذة عن المسلسلات الرمضانية التي سوف يتم عرضها.تدور أحداثه حول “نور عبد المجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس انترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات.