ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول



انتهت منذ قليل مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون التي أُقيمت على ملعب الأخير "مولينيو" ضمن إطار منافسات الجولة الـ24 من مسابقة البيرميرليج بفوز الريدز بثنائية مقابل هدف لصالح الذئاب حيث يستعرض موقع الفجر ال

رياضي فيما يلي ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد لقاء الليلة.





ترتيب هدافي الدوري الانجليزي



بهذا الفوز رفع فريق ليفربول الإنجليزي رصيده من النقاط إلى 67 نقطة متصدراً لمسابقة البيرميرليج بفارق كبير عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقي الريدز.



