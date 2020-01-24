"ما بقاش عندي هيبة".. أمير كرارة يعلق على حلاقة "شنبه"





علق الفنان أمير كرارة على حلق شاربه، مؤخرًا قائلًا: "الشنب كان عامل حالة.. ومش هنسى ولادي لما شافوني أول مرة اتخضوا وما بقاش عندي هيبة".





وأضاف خلال لقائه في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "dmc"، إنه سعيد بنجاحه في أفلام الأكشن، كونها تجد قبولًا عند المشاهدين.





وأوضح أن هناك بعض المشاهد التي يتم تصويرها حقيقية بالفعل في الأكشن وقد ينتج عنها التعرض الممثل للأذى، لافتًا إلى أن هذا ما ظهر في فيلم "حرب كرموز"