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تعرف علي تقييم محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد والفرهامبتون

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:34 ص
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صلاح
صلاح
علي ماهر حلمي
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نشرت شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء تقييم لاعبي نادي ليفربول ونظيره نادي والفرهامبتون بعد المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب والفرهامبتون الدولي بمدينة برمنجهام والتي شهدت حصول لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول علي تقييم 7.5من 10 بعد أن شارك في المباراة حتي الدقيقة 85 ليتم استبداله باللاعب الدولي البلجيكي ديفوك أوريجي.


وحصل لاعب نادي والفرهامبتون أداما تراوري علي أعلي تقييم في المباراة رغم خسارة فريقه بتقييم 8.0 من 10 متوقا علي مهاجم الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب نادي ليفربول الذي حصل علي تقييم 7.9.


يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح حقق فوزا صعبا خارج ارضه علي حساب نظيره نادي والفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب والفرهامبتون الدولي بمدينة برمنجهام.


وبهذه النتيجة استطاع نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أن يحتل الإنفراد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 24 جولة من عمر البطولة الإنجليزية بينما ظل نظيره نادي والفرهامبتون في المركز الخامس برصيد 35 نقطة فى جدول ترتيب البريميرليج.
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