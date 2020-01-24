أمير كرارة يكشف تفاصيل تجسيده لشخصية الشهيد أحمد المنسي





قال الفنان أمير كرارة، إنه تواصل مع أسرة الشهيد أحمد المنسي، ومع زوجته، وأصدقائه؛ ليعلم أدق تفاصيل حياته؛ لتجسيد شخصيته في عمله الفني الجديد.وتابع "كرارة"، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الخميس: "اتفاجئت إن نص الحاجات إللي الشهيد أحمد المنسي بيعملها أنا بعملها"، مستكملًا: "أصدقاء أحمد المنسي قالولي وإحنا قاعدين معاك حاسين كأننا قاعدين مع أحمد المنسي".واستطرد: "شربوني حكاية المنسي، وعرفوني كل تفاصيله"، لافتًا إلى أن الشؤون المعنوية تتابع العمل الفني، لافتًا إلى أن العمل يجسد المرحلة الزمنية الحالية للقوات المسلحة.