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حكاية طبيب أصبح أشهر جزار فى الجيزة.. (فيديو)

الخميس 23/يناير/2020 - 11:37 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور يسري منير، طبيب أصبح جزارًا بالجيزة، إنه أراد افتتاح مشروع لتسمين العجول ولكن سرعان ما تحول المشروع إلى التسمين والبيع للجمهور بشكل مباشر، خاصة بعد ارتفاع سعر الأعلاف وتلاعب التجار بالأسواق معتمدين على رخص أسعار اللحوم المستوردة.

وأوضح أنه يعتمد على خلطة علفية معينة داخل المزرعة تتكون من بدائل الأعلاف عالية القيمة والجودة، وفضلًا عن الإشراف البيطرى والتزامه بمعايير جودة وسلامة اللحوم العالمية وهو ما جعل المستهلكين يتوافدون على منفذه بالجيزة خاصة وأنه يبيع بنفس سعر اللحوم المتداول.

وأضاف "يسري"، خلال حواره مع برنامج "الجدعان"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه يرتدى البالطو الأبيض وهو يقابل زبائنه إلى جانب ارتداء واقى الرأس وقفازات لعدم ملامسة اللحوم هو وكافة العاملين بالمنفذ، لافتًا إلى أنه يعرض اللحوم داخل ثلاجات عرض مكشوفة الرؤية وبدرجة برودة معينة، إلى جانب أن كيلو اللحم بعد التسمين والتقطيع يتكلف 100 جنيه وسعر بيعه للجمهور لا يتعدى الـ 120 جنيهًا.

وأكد الإعلامي محمد غانم، أن الدكتور يسرى منير نجح في استغلال خبرته الطويلة كطبيب بيطرى وأنشأ مزرعة للإنتاج الحيوانى يستخدم فيها خلطة علفية بأسلوب علمى تعتمد على بدائل الأعلاف مما أتاح له تقديم لحوم عالية الجودة للمستهلك يلتزم فيها بمعايير سلامة الغذاء وذلك في أول منفذ للبيع لحوم مزرعته للجمهور مباشرة.

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الكلمات المفتاحية

طبيب جزار الجيزة

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