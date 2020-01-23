البورصة الأمريكية تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات

تحولت البورصة الأمريكية للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بدعم من استمرار موسم إعلان النتائج الفصلية حيث سجلت "بروكتر آند جامبل" عن أرباح بأكثر من التوقعات في حين فشلت المبيعات في الوفاء بالتقديرات.





وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.09 بالمائة ليسجل 29160 نقطة.





وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 3325 نقطة.





وحقق مؤشر "ناسداك" أعلى مستوي في تاريخه ليصعد بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 9402 نقطة.









وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 97.688.