إصابة شخصين بطلقات نارية مجهولة المصدر بقنا

أصيب شخصان، مساء اليوم، إثر قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية على سيارة خاصة بشركة أدوية، بمركز قفط، جنوب محافظة قنا.



تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بإصابة شخصين إثر قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية على سيارة خاصة بشركة أدوية، بمركز قفط، جنوب محافظة قنا وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.