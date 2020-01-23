Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقتل وإصابة 50 شخصاً في بيرو جراء إنفجار شاحنة غاز طبيعي

الخميس 23/يناير/2020 - 11:05 م
Advertisements
إنفجار شاحنة غاز طبيعي - أرشيفية
إنفجار شاحنة غاز طبيعي - أرشيفية
ترجمة - منة الشريف
Advertisements

إنفجرت شاحنة تحمل الغاز الطبيعي، اليوم الخميس، في عاصمة بيرو (ليما)، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 48، في حادث وصفه رئيس بيرو مارتن فيزكارا، بأنه "مأساة"، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

واشتعلت النيران في الشاحنة بعد أن سقطت منحدر في أحد شوارع ليما، وكسرت صمامًا وتسربت الغاز وأشعلت العديد من المنازل القريبة.

وقالت السلطات: إنه تم ارسال 11 طفلاً على الأقل إلى مستشفيات محلية مصابة بحروق شديدة.

وقال الرئيس مارتن فيزكارا للصحفيين، إنه بالنظر إلى حجم العواقب، يمكننا وصف ذلك بأنه مأساة".

وذكرت وزيرة الصحة إليزابيث هينوستروزا: أن "أكثر من 50٪ من الضحايا في حالة حرجة للغاية؛ حيث تغطي الحروق أكثر من 80٪ من أجسادهم".

وقيدت بيرو شحن الغاز إلى المنازل والصناعة عبر خطوط الأنابيب، وتعتمد بشدة على الشاحنات لتوزيع الوقود، وجاء الحادث قبل أيام قليلة من انتخابات يوم الأحد لتحل محل الكونغرس في البلاد، الذي حله فيزكارا العام الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقتل بائع فول ليما انفجار شاحنة الغاز اصابة العشرات

أخبار تهمك

Live| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي.. يلا شوت مباشر

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة ليفربول الآن| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون| نتيجة مباراة ليفربول اليوم| رابط ماتش ليفربول هدف mohamed salah

منذ ساعة و 24 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ ساعتين

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ ساعة و 12 دقيقة

رابط يلا شوت| بث مباشر ليفربول وولفرهابتون في الدوري الانجليزي بأعلى جودة.. Live هدف صلاح

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت| رابط ماتش ليفربول وولفرهامبتون yalla shoot

منذ ساعتين

first half يلا شوت| بث مباشر ليفربول وولفرهابتون في الدوري الانجليزي بأعلى جودة.. Live

منذ أقل من ساعتين

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش ليفربول الآن salah

منذ ساعتين و 31 دقيقة

يلا شوت TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع NOW بي ان سبورت المفتوحة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

«كورة ستار Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة NOW

منذ ساعة و نصف

رابط KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتوت بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح bein sport المفتوحة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول الآن| محمد صلاح يحاول تسجيل هدفه الأول live

منذ أقل من نصف ساعة

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ ساعتين و 46 دقيقة

يلا كورة Live| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي.. يلا شوت مباشر kora live

منذ ساعة و نصف

الشوط الثاني: مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم| نتيجة مباراة ليفربول الآن| يلا شوت ماتش ليفربول بدون تقطيع kora star

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. وصول 11 شاحنة غاز طهي مصري إلى قطاع غزة

بيرو: ثاني حادث سقوط حافلة للركاب في واد خلال يومين

السائق المحظوظ.. صورة "مخيفة" من انهيار جسر في إيطاليا

مصرع 21 شخصًا وإصابة 15 آخرين جراء سقوط حافلة بنهر فى بيرو

مقتل أكثر من 50 شخص وإصابة 70 في انفجار شاحنة نفط بنيجيريا (صور)

مقتل شخص في حريق قرب محطة كهرباء خارج موسكو

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:54 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش ليفربول الآن salah

«كورة ستار Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة NOW

09:54 م

مشاهدة مباراة ليفربول الآن| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون| نتيجة مباراة ليفربول اليوم| رابط ماتش ليفربول هدف mohamed salah

10:01 م

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول

09:28 م

Live| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي.. يلا شوت مباشر

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status