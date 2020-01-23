Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد عبو: "الفخفاخ سيحكم بطريقة مختلفة"

الخميس 23/يناير/2020 - 10:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
إنطلق رئيس الحكومة المكلّف الياس الفخفاخ اليوم رسميا، في المشاورات مع مختلف الأطراف السياسية، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، وقد التقى الفخفاخ بالأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو، الذي أكد أنّ التيار ملتزم بإنجاح الحكومة القادمة ولن يدّخر جهده في سبيل ذلك.

وصرّح عبو إثر اللقاء، بأنّ الوقت قد حان للحكم بطريقة أخرى، مشيرا إلى تلقيه معلومات تفيد بأنّ الفخفاخ سيحكم بطريقة مختلفة.

وكشف أمين عام التيار الديمقراطي، بأنه تطرق خلال لقائه رئيس الحكومة المكلف إلى التوجّهات العامة وأهم أهداف الحكومة القادمة، والتمشي الذي سيتبعه وسيعلنه غدا الفخفاخ خلال ندوة صحفية، مشيرا إلى أنّ هذا التمشي يبدأ بالبرامج وينتهي بمسائل أخرى أكثر تفصيلا.

كما أكد عبو بأن التيار الديمقراطي راض عن توجهات  الياس الفخفاخ، مفيدا بأنّ التصور الحالي بخصوص الحزام السياسي للحكومة القادمة، يتمثل في عودة الأطراف الأربعة التي شاركت في مفاوضات 21 ديسمبر 2019 والمتمثلة في التيار الديمقراطي وحركة الشعب والنهضة وتحيا تونس إلى المفاوضات كمنطلق أولي، مشيرا إلى إمكانية التحاق أطراف أخرى.

ويجدر التذكير، بأن رئيس الجمهورية التونيسة قيس سعيّد كان قد كلّف يوم الإثنين 20 جانفي 2020، إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في أقرب الآجال، التي لا تتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020، وهي مهلة غير قابلة للتجديد، بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.
Advertisements

أخبار تهمك

رابط يلا شوت| بث مباشر ليفربول وولفرهابتون في الدوري الانجليزي بأعلى جودة.. Live هدف صلاح

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت| رابط ماتش ليفربول وولفرهامبتون yalla shoot

منذ أقل من ساعتين

الشوط الثاني: مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم| نتيجة مباراة ليفربول الآن| يلا شوت ماتش ليفربول بدون تقطيع kora star

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول الآن| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون| نتيجة مباراة ليفربول اليوم| رابط ماتش ليفربول هدف mohamed salah

منذ ساعة و 21 دقيقة

رابط KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتوت بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح bein sport المفتوحة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

يلا كورة Live| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي.. يلا شوت مباشر kora live

منذ ساعة و نصف

Live| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي.. يلا شوت مباشر

منذ ساعة و نصف

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ ساعتين و 43 دقيقة

«كورة ستار Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة NOW

منذ ساعة و 27 دقيقة

first half يلا شوت| بث مباشر ليفربول وولفرهابتون في الدوري الانجليزي بأعلى جودة.. Live

منذ ساعة و نصف

الأهلي يرد على قرار "كاف" بشأن الاستبدال: مخالف للوائح ويساعد أندية بعينها

منذ حوالي 4 ساعات

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ ساعة و 9 دقيقة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش ليفربول الآن salah

منذ ساعتين و 28 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع NOW بي ان سبورت المفتوحة

منذ ساعتين و 32 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:54 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش ليفربول الآن salah

«كورة ستار Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة NOW

09:54 م

مشاهدة مباراة ليفربول الآن| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون| نتيجة مباراة ليفربول اليوم| رابط ماتش ليفربول هدف mohamed salah

10:01 م

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول

09:28 م

Live| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي.. يلا شوت مباشر

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status