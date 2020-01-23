محمد عبو: "الفخفاخ سيحكم بطريقة مختلفة"

إنطلق رئيس الحكومة المكلّف الياس الفخفاخ اليوم رسميا، في المشاورات مع مختلف الأطراف السياسية، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، وقد التقى الفخفاخ بالأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو، الذي أكد أنّ التيار ملتزم بإنجاح الحكومة القادمة ولن يدّخر جهده في سبيل ذلك.





وصرّح عبو إثر اللقاء، بأنّ الوقت قد حان للحكم بطريقة أخرى، مشيرا إلى تلقيه معلومات تفيد بأنّ الفخفاخ سيحكم بطريقة مختلفة.





وكشف أمين عام التيار الديمقراطي، بأنه تطرق خلال لقائه رئيس الحكومة المكلف إلى التوجّهات العامة وأهم أهداف الحكومة القادمة، والتمشي الذي سيتبعه وسيعلنه غدا الفخفاخ خلال ندوة صحفية، مشيرا إلى أنّ هذا التمشي يبدأ بالبرامج وينتهي بمسائل أخرى أكثر تفصيلا.





كما أكد عبو بأن التيار الديمقراطي راض عن توجهات الياس الفخفاخ، مفيدا بأنّ التصور الحالي بخصوص الحزام السياسي للحكومة القادمة، يتمثل في عودة الأطراف الأربعة التي شاركت في مفاوضات 21 ديسمبر 2019 والمتمثلة في التيار الديمقراطي وحركة الشعب والنهضة وتحيا تونس إلى المفاوضات كمنطلق أولي، مشيرا إلى إمكانية التحاق أطراف أخرى.





ويجدر التذكير، بأن رئيس الجمهورية التونيسة قيس سعيّد كان قد كلّف يوم الإثنين 20 جانفي 2020، إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في أقرب الآجال، التي لا تتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020، وهي مهلة غير قابلة للتجديد، بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.