وزير الداخلية الإماراتي يصل الرياض لتقديم العزاء في وفاة الأمير بندر بن محمد

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات، الفريق سيف بن زايد آل نهيان، إلى الرياض اليوم، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.





وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.





كما كان في استقباله سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.





وقد عبر الشيخ سيف بن زايد في مقر العزاء عن خالص تعازيه ومواساته الأمراء ذوي الفقيد، سائلًا الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.





بعد ذلك غادرنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، الرياض حيث كان في وداعه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.