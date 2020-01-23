أسعار النفط تسجل أدني مستوي منذ نوفمبر الماضي





سجلت أسعار النفط أدني مستوي منذ نوفمبر الماضي بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع وجود توقعات بحدوث فائض بالسوق خلال النصف الأول من العام الجاري، وبعد تراجع المخزونات الأمريكية.





أظهرت بيانات إدارة الجمارك العامة في الصين، والتي تعد ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك عالمياً، اليوم أن صادرات البنزين شهدت قفزة بنحو 27 بالمائة خلال عام 2019، لتصل إلى 16.37 مليون طن.





وهبط سعر العقود اللأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس بنحو 2 بالمائة ليسجل 55.59 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 29 نوفمبر الماضي، بعد أن سجل مستوى 54.77 دولار للبرميل خلال الجلسة.





وتراجع سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنحو 1.7 بالمائة ليسجل 62.12 دولار للبرميل.