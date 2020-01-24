مصطفى شعبان: تفاجأت بوضع اسمي على تتر "عائلة الحاج متولي".. ونور الشريف أول من تنبأ بنجوميتي (فيديو)









وأوضح خلال لقاءه بالجمهور في ندوة نظمت له ضمن فعاليات اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 51، أن دراسته في مجال الاعلام أعطته خبرة في تأثير الألقاب والجمل وطرحها للجمهور، حيث أنه في ذلك الوقت لم يكن نجمًا كما كتب على التتر.



وأضاف أنه فور قراءة اسمه مسبوقًا بالنجم في تتر المسلسل اجرى اتصالًا هاتفيًا بمخرج العمل، قائلًا له: "ازاي تكتبوا النجم قبل اسمي انتوا كده بتستفزو الجمهور أنا لسه مبقتش نجم"، لافتًا إلى أن المخرج أكد له أن الفنان نور الشريف هو من قرر ذلك.



وأضاف أنه تواصل مع الراحل نور الشريف، وقت الافطار لسؤاله عن كيفية منحه لقب النجم وهو في بداية مشواره، حيث جاء رده بأن مجموعة كبيرة من المخرجين الكبار في ذلك الوقت هم من أكدوا له بأنني سأصبح نجم في المستقبل.



كانت بوابات المعرض شهدت تكثيفًا أمنيًا لاستقبال الجمهور والذين حرصوا على الحضور فى الساعات الأولى لانطلاق المعرض، ما أدى إلى وجود زحام شديد.



يشار إلى أن الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب يقام تحت شعار مصر افريقيا ثقافة التنوع بمشاركة 40 دولة وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام وتضم 808 جناح عرض و900 دار نشر بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الازبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة ولأول مرة يتم اطلاق تطبيق الكترونى يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة اماكن دور النشر وما تعرضه من الاصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.











قال الفنان مصطفى شعبان، إنه تفاجئ بوضع اسمه على تتر مسسلسل "عائلة الحاج متولي"، حيث تم تلقيبه في الأفيش بـ"النجم".