أسعار سيارات الـ"بيجو" الجديدة في مصر بعد التخفيضات.. تصل إلى 30 ألف جنيه

سعر السيارة بيجو 5008



سعر السيارة بيجو 3008



سعر السيارة بيجو 508



قائمة شهر يناير لسيارات بيجو

قامت شركة مانسكو المسئولة عن علامة بيجو في مصر وشركة المنصور للسيارات، بالإعلان عن أسعار أربع أنواع من طراز "بيجو"، بتخفيضات تصل إلى 30 ألف جنيه.الأنواع الأربعة الـ "بيجو" التي تشمل التخفيضات هي "301،508،3008،5008"، وتتراوح من 8 إلى 30 ألف جنيه.وقامت شركة "مانسكو" بالإعلان عن تخفيضات أسعار الـ "بيجو" 301 الفئة الأولي إلى 232 ألف جنيه، بدلًا من 240 ألف جنيه.ويذكر أن أسعار البيجو قد أنخفضت وهي من طراز 301 الفئة الثانية، من 270 ألف جنيه إلى 260 ألف جنيه.تتراوح تخفيضات شركة مانسكو في أسعار البيجو 5008، إلى 25 ألف جنيه لمختلف الفئات الخاصة بهايذكر أن أسعار السيارات البيجو 3008 الفئة الأولي قد تراجعت إلى 465 ألف جنيه، بتخفيض وصل إلى 20 ألف جنيه، أما الفئة الثانية من البيجو 3008 تراجعت من 530 ألف جنيه إلى 510 ألف جنيه، والفئة الثالثة تراجعت 25 ألف جنيه لتصل إلى 550 ألف جنيه، والفئة الرابعة تراجعت 20 ألف جنيه لتصل إلى 600 ألف جنيه.وتراجعت أسعار السيارة بيجو 508 من الفئة الأولي، إلى 475 ألف جنيه بتخفيض 20 ألف جنيه، والفئة الثانية تراجعت 25 ألف جنيه لتصل إلى 525 ألف جنيه، وكان للفئة الثالثة نصيب الأسد، فقد تراجعت 30 ألف جنيه لتصل إلى 600 ألف جنيه.