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أسعار سيارات الـ"بيجو" الجديدة في مصر بعد التخفيضات.. تصل إلى 30 ألف جنيه

الخميس 23/يناير/2020 - 09:33 م
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بيجو
بيجو
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قامت شركة مانسكو المسئولة عن علامة بيجو في مصر وشركة المنصور للسيارات، بالإعلان عن أسعار أربع أنواع من طراز "بيجو"، بتخفيضات تصل إلى 30 ألف جنيه.

الأنواع الأربعة الـ "بيجو" التي تشمل التخفيضات هي "301،508،3008،5008"، وتتراوح من 8 إلى 30 ألف جنيه.

وقامت شركة "مانسكو" بالإعلان عن تخفيضات أسعار الـ "بيجو" 301 الفئة الأولي إلى 232 ألف جنيه، بدلًا من 240 ألف جنيه.

ويذكر أن أسعار البيجو قد أنخفضت وهي من طراز 301 الفئة الثانية، من 270 ألف جنيه إلى 260 ألف جنيه.

سعر السيارة بيجو 5008

تتراوح تخفيضات شركة مانسكو في أسعار البيجو 5008، إلى 25 ألف جنيه لمختلف الفئات الخاصة بها

سعر السيارة بيجو 3008

يذكر أن أسعار السيارات البيجو 3008 الفئة الأولي قد تراجعت إلى 465 ألف جنيه، بتخفيض وصل إلى 20 ألف جنيه، أما الفئة الثانية من البيجو 3008 تراجعت من 530 ألف جنيه إلى 510 ألف جنيه، والفئة الثالثة تراجعت 25 ألف جنيه لتصل إلى 550 ألف جنيه، والفئة الرابعة تراجعت 20 ألف جنيه لتصل إلى 600 ألف جنيه.

سعر السيارة بيجو 508

وتراجعت أسعار السيارة بيجو 508 من الفئة الأولي، إلى 475 ألف جنيه بتخفيض 20 ألف جنيه، والفئة الثانية تراجعت 25 ألف جنيه لتصل إلى 525 ألف جنيه، وكان للفئة الثالثة نصيب الأسد، فقد تراجعت 30 ألف جنيه لتصل إلى 600 ألف جنيه.

قائمة شهر يناير لسيارات بيجو
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