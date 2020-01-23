أحمد زاهر يوجه رسالة لـ"يوسف فوزي"

وجه الفنان أحمد زاهر رسالة إلى الفنان يوسف فوزي الذي قرر الإعتزال منذ إصابته بمرض الشلشل الرعاش.





قال زاهر لـ"الفجر الفني ":"أستاذي وحبيبي و إشتغلنا مع بعض كثيراً، ألف مليون سلامة يا أستاذ وانت بالقلب وهتفضل في القلب العمر كله وربنا يشفيك ويعافيك يارب ".





تصدر الفنان يوسف فوزي، تريند مؤشر البحث جوجل، بعد ظهور فيديو له مؤخرًا إصابته بمرض الشلشل الرعاش، وهو يتحدث إلى جمهوره.



وتحدث في الفيديو قائلاً: "لن أعود للتمثيل مرة أخرى وهذا قرار اتخذته منذ إصابتى بمرض الشلل الرعاش، خاصة أن عمرى أصبح 74 عاما والعمر جرى بيا والسكينة سرقتني خلاص، وده بسبب شغلانة الفن والتمثيل بتسرق العمر فعلا".



ثم إستكمل حديثه قائلاً: "كل يوم تروح تؤدى شخصية معينة وأرجع أنام وأصحى أجسد شخصية تانى، وفضلت طول عمري كدة لغاية لما العمر جري ومحسيتش بيه، لكن الحمد لله رب العالمين على ما وصلت إليه".



كما قال أنه عرض عليه أكثر من 10 عروض تمثيلية ولكنها أدوار صغيرة جدا، وأجسد خلالها دور مريض شلل الرعاش ولكننى لا أريد الظهور بهذا الشكل بعد هذا العمر.



ووجه يوسف فوزى رسالة أخيرة لجمهوره قائلا: "شعب مصر شعب طيب لما تشوفوا الفنانين الذين رحلوا فى الأعمال السينمائية أو التليفزيونية اقرأوا الفاتحة لهم، وادعوا لى بالشفاء أيضا، وليس لدى شىء غير أن أقول اللهم إنى لا أسالك رد القضاء ولكنى أسألك اللطف فيه، وأسالك حسن الختام".