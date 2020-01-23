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بوتين: علينا العودة إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار مناسب بشأن ليبيا

الخميس 23/يناير/2020 - 07:46 م
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الرئيس الروسي - بوتين
الرئيس الروسي - بوتين
الفجر
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أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس، بأنه ما زال يتعين العودة إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار مناسب بشأن الوضع في ليبيا.

وقال الرئيس الروسي خلال منتدى "نذكر المحرقة، ونحارب اللاسامية": إننا "أمامنا الكثير من المهام، واحدة منها ناقشناها مؤخرًا في برلين بمبادرة من السيدة ميركل، وهي ليبيا، وما زال يتعين علينا العودة إلى مجلس الأمن بشأن هذه القضية واتخاذ قرار مناسب، لكن هناك العديد من المشاكل الأخرى"، مضيفًا أن "الانقسام قد يؤدي إلى عواقب وخيمة".

واقترح الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماع لرؤساء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي– روسيا الاتحادية والصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة؛ لبحث القضايا الأمنية.

كما أكد بوتين، على أهمية عقد مثل هذا الاجتماع في عام 2020، وهو العام الذي يتم فيه الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة.

هذا وانطلقت اليوم في مدنية القدس الغربية، أعمال المنتدى الدولي لإحياء ذكرى "المحرقة النازية" تحت عنوان "نذكر المحرقة، ونحارب اللاسامية"، وذلك بحضور نحو خمسين زعيما وقائدا من دول عدة.

واستضافت العاصمة الألمانية، يوم الأحد الماضي، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو)، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

وأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.

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الكلمات المفتاحية

مجلس الأمن ليبيا بوتين الرئيس الروسي

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