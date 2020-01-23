"شباب الأحزاب" تكشف أهمية النشرة البحثية حول الأمن غير التقليدي

كشف الدكتور نور الشيخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل إصدار النشرة البحثية حول "الأمن غير التقليدي"، قائلًا إنها الأمن الثقافي، والأمن المجتمعي، والشخصي، وغيره.



وأشار "الشيخ"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الخميس، إلى أن هذا الملف يهتم بحروب الجيل الرابع بشكل هام جدًا.



وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حروب الجيل الرابع تستهدف الثقافة والهوية والتراث والعادات والتقاليد والطقوس وكافة الممارسات الحياتية في المجتمع، مشيرًا إلى أن النشرة البحثية تستهدف تقليل المخاطر التي من الممكن أن تنتج عن هذا الملف.

