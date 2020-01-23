محمد أبوالعينين: مصر استطاعت كشف خطورة التدخلات الخارجية بليبيا

قال رجل الأعمال محمد أبوالعينين،، إن التدخلات الأجنبية تلعب دورًا قذرًا في طرابلس، مما يعرض ثروات ليبيا للنهب، مشيرًا إلى أن بعض الدول لا تتحقق مصالحها إلا برعاية الإرهاب وتمكينه في ليبيا، وهذا الأمر لن ولم يتحقق.



وتابع "أبوالعينين"، خلال كلمة مذاعة ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مصر استطاعت أن تحشد القوى السياسية الدولية، وتكشف للعالم خطورة التدخلات الأجنبية في طرابلس، معقبًا: "من حظ ليبيا إن قادة العالم محترمين، واستطاعوا أن يجتمعوا في وقت قصير جدًا، وتوصيات مؤتمر برلين تدل على خطورة الموقف، ومدى القراءة الدولية للمشهد الليبي".



ولفت إلى أن مصر قادرة على حماية حدودها بما تمتلكه من قوات مسلحة، ولكن قد تتسلل بعض العناصر الإرهابية، مشيرًا إلى أن تآمر قوى الشر في ليبيا، لا يمثل خطرًا فقط على مصر، ولكن على الدول الأوربية.

