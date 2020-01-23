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أرملة العقيد رامي هلال: "أسر الشهداء بياخدوا حقهم وزيادة في عهد السيسي"

الخميس 23/يناير/2020 - 08:02 م
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العقيد رامي هلال
العقيد رامي هلال
هدى عبدالرازق
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قالت مروة، أرملة الشهيد العقيد رامي هلال، إن يوم احتفالية عيد الشرطة يكون مؤثرًا في أسر الشهداء، معلقة: "بيكون يوم حلو ووحش في نفس الوقت".

وأشادت "مروة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، بتنظيم احتفالية عيد الشرطة اليوم، واصفة الحفل بـ الرائع، معقبة: "أي صورة كانت بتتحط في الاحتفالية كانت بتوجعنا".

وأشارت أرملة الشهيد رامي هلال، إلى أن تلك الاحتفاليات تجعلهم يتذكرون الشهداء، معلقة: "جميلهم في رقبتنا"، موجهة التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي: "أسر الشهداء بتاخد حقها وزيادة شوية من وقت تولي الرئيس السيسي حكم مصر".
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عيد الشرطة العقيد رامي هلال أرملة العقيد رامي هلال إحتفالية عيد الشرطة

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