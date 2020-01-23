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خطوة الأهلي تقرب وليد أزارو من الظهور أمام النصر

الخميس 23/يناير/2020 - 07:39 م
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وليد ازارو
وليد ازارو
محمد الصو
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قام مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بإرسال البطاقة الدولية الخاصة بالمغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الاتفاق السعودي، خلال الساعات الماضية.

ويغادر وليد أزارو، مساء اليوم متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية من أجل الانضمام بصفة رسمية، على أن يخوض مرانًا تأهيليًا قبل دخوله قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة النصر السعودي، بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة وجود بند يتيح للنادي السعودي، شراء اللاعب بصفة نهائية عقب انتهاء الإعارة، فضلًا عن تجديده على عقود للأهلي لمدة موسمين أخريين.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن عقد إعارة أزارو للاتفاق السعودي، لا يحمل أي بنود تتيح بيع اللاعب بصفة نهائية، على أن يعود للمارد الأحمر في صيف 2020.

كما نفى المصدر، توقيع أي عقود جديدة بين اللاعب والنادي الأهلي كما تردد مؤخرًا بتوقيع عقود جديدة لمدة موسمين، وأنه مازال يتبقى للاعب عام آخر بخلاف ما سيلعبه في صفوف الاتفاق حتى نهاية الموسم الجاري".

ومن المنتظر أن يظهر أزارو في أولى مشاركاته مع الاتفاق السعودي، ضد النصر بالمباراة المقرر لها عصر غدٍ الجمعة ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء الأحد المقبل على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف المتصدر النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط، ويحل الهلال السوداني ثالثًا برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد بلاتينيوم ستارز بمؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.
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وليد ازارو رياضة الاخبار الرياضية الاتي الأهلي النجم الساحلي الأهلي اخبار الرياضة

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