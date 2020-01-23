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الأوقاف: أنفقنا 2.8 مليار جنيه على ترميم وصيانة المساجد

الخميس 23/يناير/2020 - 07:27 م
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الشيخ جابر طايع
الشيخ جابر طايع
هدى عبدالرازق
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قال الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشئون الدينية بوزارة الأوقاف، إن عدد المساجد على مستوى الجمهورية 100 ألف مسجد.

وأوضح "طايع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع على فضائية "المحور"، أن الوزارة قامت بحركة إعمار وصيانة كبيرة لجميع مساجد الجمهورية في فترة وجيزة، وإنفاق ما يقرب من 2.8 مليار جنيه على الصيانة والترميم، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لم تحدث من قبل داخل الوزارة في تطوير وإعمار المساجد والجوامع.

وأكد أن الوزارة تضع أيديها في أيدي جميع مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال وأهل الخير، والجمعيات، لصيانة وتطوير وإعمار المساجد على مستوى الجمهورية.
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توك شو الشيخ جابر طايع الأوقاف اخبار مصر

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