أرملة المقدم مصطفى عبيد: "السيسي رفع راسنا بتكريمه للشهداء"



وأشارت "آيات"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الشعب المصري يجب أن يكون يدا واحدة وراء القيادة السياسية، معقبة: "عدونا كبير.. ولازم نفتكر كلنا أن الشهداء ضحوا بحياتهم عشان الشعب يعيش".



وأوضحت أرملة الشهيد مقدم مصطفى عبيد، أن لديها طفلين، لافتة إلى أن نجل الشهيد يدركون أن والدهم بطل، والشعب يحبه، معقبة: "بنتي بعد الاحتفال تمنت أن تكون ضابط شرطة".



قالت آيات، أرملة الشهيد مقدم مصطفى عبيد، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزوجها الشهيد شيء مشرف، معلقة: "تكريم الريس اليوم رفع راسنا العمر كله".