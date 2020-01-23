Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس الطائفة الإنجيلية: نعتز بدور الشرطة الباسل في حماية الوطن

الخميس 23/يناير/2020 - 07:21 م
Advertisements
القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ماريان ناجى
Advertisements
هنأ الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة المصرية الثامن والستين.

وجاء في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدني ونحن نحتفل بعيد الشرطة الثامن والستين، أن أبعث لسيادتكم والشعب المصري، خالص التهنئة بهذه الذكرى التى أبرزت وطنية وكفاءة قوات الشرطة المصرية الباسلة وتطلعها لمستقبل مشرق يحقق حلم الأجيال في وطن يسوده الأمن والكرامة الإنسانية. بمساندة شعبها العظيم وجيشها المخلص".

كما أرسل أيضًا رئيس الطائفة الإنجيلية، ببرقية تهنئة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لعيد الشرطة، مشيدًا "بالدور الوطني الشجاع لرجال الشرطة في الدفاع عن عزته وكرامته الوطنية"، مؤكدًا اعتزازه وتقديره لدورهم العظيم في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين وحماية جبهته الداخلية، بكل تفانٍ وإخلاص.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما يسعد ملايين المواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

وزارة الثقافة تكشف سر وفاة شاعر معرض الكتاب محمد حسن خليفة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة مازيمبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ حوالي 15 ساعة

غدا .. عمرو اديب على Mbc MASR 2 في ظهور استثنائي

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يفاجئ زيدان.. ليفربول يطلب نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

ردا على تجاهل فايلر.. لاعب جديد بالأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 5 دقيقة

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ يوم

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة مدوية.. برشلونة يعلن مدة غياب نجم الفريق

منذ ساعتين و 43 دقيقة

"بالدخان والبكيني".. منة عرفة تتصدر تريند جوجل (صور)

منذ ساعة

خاص- مفاجأة في رحيل أزارو للاتفاق السعودي

منذ ساعتين

عيب قاتل في أداء أليو بادجي بتدريب الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرد على قرار "كاف" بشأن الاستبدال: مخالف للوائح ويساعد أندية بعينها

منذ أقل من ساعة

زيدان يتلقى خبراً ساراً في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:17 م

الأهلي يرد على قرار "كاف" بشأن الاستبدال: مخالف للوائح ويساعد أندية بعينها

خاص- مفاجأة في رحيل أزارو للاتفاق السعودي

06:08 م

ردا على تجاهل فايلر.. لاعب جديد بالأهلي يطلب الرحيل

06:07 م

عيب قاتل في أداء أليو بادجي بتدريب الأهلي

02:08 م

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

07:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status