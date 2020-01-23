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وصول الدفعة الأولى من الزوارق الاعتراضية الفرنسية إلى السعودية

الخميس 23/يناير/2020 - 06:22 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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استقبلت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، الدفعة الأولى من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع (HSI32) بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري. 

واشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة (CMN) الفرنسية تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، جزءاً منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة ضمن برنامج نقل التقنية، حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم لما تتميز به من إمكانات عالية جداً. 

وقال قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفریق الركن فھد بن عبدالله الغفیلي في كلمة ألقاھا خلال حفل الاستقبال، أن هذا اليوم يعتبر من أيام القوات البحرية الخالدة، ولحظات يسعد بها الجميع وذلك بوصول الدفعة الأولى من مشروع زوارق الاعتراض السريعة (HSI32).

وثمن الدعم الغير محدود الذي تحظى به القوات المسلحة السعودية عامة والقوات البحریة بشكل خاص من قبل القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكریة والأمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع ونائب وزیر الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف أن ما وضع بين أيدي ضباط وأفراد القوات المسلحة من معدات وأجهزة ذات تقنية متطورة يتطلب المحافظة عليها بالاستخدام الأمثل، وتطبيق أسس الصيانة لضمان الاستدامة.

كما نوه بالحرص على التدريب المستمر، وذلك لتحقيق الجاهزية المطلوبة لتنفيذ المهام بالشكل الصحيح واليقظة التامة في مناطق العمليات التي ستعمل بها هذه الزوارق، وردع أي تهديد للمصالح الاستراتيجية للمملكة.

كما أعرب الفريق الغفيلي عن سعادته بوصول هذه الزوارق الثلاثة، مشيرا أنها ستستكمل منظومة الزوارق السريعة وصولها خلال الأشهر القادمة.

وأكد أن هذه الزوارق ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وستشارك مع وحدات الأسطول الشرقي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة العربية السعودية.


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