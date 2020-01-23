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حجز أكثر من 300 كلغ من لحوم الأبقار الغير صالحة للإستهلاك

الخميس 23/يناير/2020 - 04:53 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الإربعاء 22 جانفي 2020، عن تحقيق النتائج التالية:


أهم عمليّات الحجز:

- حجز 607 كلغ من الخضر والغلال بولاية المهدية.

- حجز 150 كلغ من الخضر والغلال و3500 قطعة ملابس مستعملة و40 كرسي و15 طاولة بولاية صفاقس.

- حجز 370 كلغ من الغلال بولاية قابس.

- حجز 30 كلغ من الزيتون بولاية جندوبة.

- حجز 330 كلغ من لحوم الأبقار غير صالحة للإستهلاك بولاية جندوبة.

- حجز 1389 بيضة و831 علبة ياغرت و18 علبة لبن بولاية سيدي بوزيد.
 

في مجال الأمن العــــام:

- القيام بـ 180 عملية حجز.

- تحرير 26 محضرا عدليّا.

- القيام بـ 75 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.

 
في المجال الصحي:
 
- تحرير 93 محضرا إقتصاديّا.

- تحرير 155 مخالفة صحية.
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