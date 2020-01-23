حجز أكثر من 300 كلغ من لحوم الأبقار الغير صالحة للإستهلاك

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الإربعاء 22 جانفي 2020، عن تحقيق النتائج التالية:









أهم عمليّات الحجز:

- حجز 607 كلغ من الخضر والغلال بولاية المهدية.

- حجز 150 كلغ من الخضر والغلال و3500 قطعة ملابس مستعملة و40 كرسي و15 طاولة بولاية صفاقس.

- حجز 370 كلغ من الغلال بولاية قابس.

- حجز 30 كلغ من الزيتون بولاية جندوبة.

- حجز 330 كلغ من لحوم الأبقار غير صالحة للإستهلاك بولاية جندوبة.

- حجز 1389 بيضة و831 علبة ياغرت و18 علبة لبن بولاية سيدي بوزيد.





في مجال الأمن العــــام:





- القيام بـ 180 عملية حجز.





- تحرير 26 محضرا عدليّا.





- القيام بـ 75 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.





في المجال الصحي:

- تحرير 93 محضرا إقتصاديّا.





- تحرير 155 مخالفة صحية.