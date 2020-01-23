نجم ريال مدريد يحرج زيدان

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن مباراة ريال مدريد وأونيونيستا سالامانكا في كأس ملك إسبانيا كشفت عن العديد من الملاحظات الإيجابية كان أبرزها المشاركة المتميزة لإبراهيم دياز في المباراة وتسجيله لهدفين في المباراة التي انتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب لاس بيستاس معقل اونيونيستا.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الويلزي جاريث بيل افتتح التسجيل للفريق الملكي بعد 18 دقيقة فقط من بداية اللقاء ولم يبد النجم الويلزي أي فرحة أو سبباً للاحتفال على الرغم أنه لم يسجل أي أهداف مع الملكي منذ أربعة أشهر وبالتحديد منذ 143 يوماً.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الإسباني إبراهيم دياز دخل كبديل له في الدقيقة 51 وأظهر نشاطاً وحماسا كبيرًا في إثبات نفسه بعد أن رفض الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن النجم البالغ من العمر 20 عاماً نجح في التسبب بهدفين، حيث جاء الهدف الأول بعد أن اصطدمت كرته بالقائم ثم ارتدت من قدم مدافع أونيونيستا وجاء الهدف الثاني عن طريق تسديدة رائعة في الدقيقة 92 من عمر اللقاء ليؤكد تأهل ريال مدريد إلى الدور المقبل من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من تسجيل جاريث بيل لهدف إلا أن خروجه بسبب الإصابة بعد عشر دقائق من الشوط الثاني يفتح الباب من جديد حول مدى جاهزية النجم الويلزي ورغبته في استعادة لياقته الكاملة في وقتٍ قريب خصوصاً وأن الملكي مُقبل على مرحلة صعبة وحاسمة للغاية من الموسم.