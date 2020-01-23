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مشيرة خطاب: العالم غرفة صغيرة والإنسان يميل للسفر

الخميس 23/يناير/2020 - 04:32 م
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مشيرة خطاب
مشيرة خطاب
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بدأت اليوم الخميس، أولى فعاليات ندوات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بعنوان "مفهوم التغريب وأثره على الثقافة العربية والاسلامية"، بمشاركة السفيرة مشيرة خطاب، الوزيرة السابقة للأسرة والإسكان، وحسين أمين أستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية، والدكتور حسن وجيه أستاذ التفاوض الدولي بجامعة الأزهر، وذلك بقاعة الندوات الخاصة بالجناح.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، إننا في حاجة إلى دراسة واقع التغريب، ودراسة العوامل السلبية التي تؤثر عليه، موضحة أن الإنسان بطبيعته يميل للغربة والسفر.

وأوضحت خطاب خلال كلمتها، أن منظمات حقوق الإنسان باتت تنتصر للفقراء والضعفاء، كما أن كافة الدساتير تنص على أن الشعوب هي مصدر القوة وأنها اقوى من أي نظام سياسي وأن من أهم حقوق الشعوب في العصر الحالي هو الحق في الثقافة والتنوع الثقافي في وقت أصبح العالم فيه غرفة صغيرة.

وأشارت إلى أن الدين والثقافة هما معنيان مترابطان بشكل قوى، كما أن شخص عليه أن يتمتع بحقة في ممارسة الثقافة.
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الكلمات المفتاحية

معرض القاهرة الدولي مشيرة خطاب جناح الأزهر التغريب

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