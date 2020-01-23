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شاعر: مصر دولة عظمى ثقافيا.. ومعرض القاهرة عيد للمثقفين

الخميس 23/يناير/2020 - 04:32 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الشاعر ناصر دويدار، عضو اتحاد الكتاب، إن مصر دولة عظمى ثقافيًا في العالم أجمع، وجميع المبدعين في مصر بداية من العقاد وطه حسين، وأمل دنقل، ويوسف إدريس، ونجيب محفوظ، وصلاح عبد الصبور، ولا يوجد دولة في العالم بها هذا الزخم الثقافي أبدًا.

وأوضح "دويدار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن مصر في الماضي كانت تعتبر الثقافة قضية أمن قومي؛ ولذا عقب ثورة 1952 تم تعيين ثروت عكاشة وزيرًا للثقافة، والذي قام بنهضة في السينما المصرية والأوبرا والمسرح والرسم والنحت والسينما التسجيلية.

وتابع عضو اتحاد الكتاب، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب من المفترض أن يكون على مستوى الجمهورية وليس في القاهرة فقط، وهو فرصة جيدة للقاء بين الكتاب وبعضهم وحضور ندوات، ومتابعة الجديد في الكتب، معتبرًا أن معرض الكتاب هو عيد الكتاب والمثقفين في مصر، مشيرًا إلى أن مكان إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 يليق بمصر وبهذا المعرض.
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الكلمات المفتاحية

معرض الكتاب فن دويدار ثقافة أخبار مصر

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