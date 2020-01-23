وزارة العمل تفتتح أول مركز لضيافة الأطفال في مقر العمل

افتتحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أول مركز لضيافة الأطفال في مقر العمل، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة ومنسوبيها.





ويهدف المركز إلى المساهمة في تحسين بيئة عمل المرأة، وتذليل ما يواجهها من عقبات وتمكينها؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيقع المركز تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالدرعية.





وقال الزبن أثناء حفل الافتتاح: هذا المركز سيقدم الرعاية الاجتماعية للأطفال من فئة حديثي الولادة حتى عمر ست سنوات، حيث سيقدم لهم مجموعة من الأنشطة التربوية الهادفة التي ستسهم في تعزيز مهاراتهم بشكل عام، تحت إشراف كادر وظيفي متخصص من التربويات والأخصائيات الاجتماعيات، كما أن المركز سيقدم حلولاً لتمكين الأمهات العاملات من ممارسة أعمالهن دون أن تواجههن أي عوائق.