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لأول مرة.. الكنيسة الكاثوليكية تشارك بمعرض الكتاب

الخميس 23/يناير/2020 - 04:16 م
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ماريان ناجى
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تشارك الكنيسة القبطية الكاثوليكية لأول مرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك ضمن فعاليات دورته ال ٥١ خلال الفترة من ٢٢ يناير حتي ٤ فبراير للعام الحالي بمركز المعارض الدولية بمحور المشير، وتختص بطريركية الأقباط الكاثوليك بمصر بجناح ( A 48 ) بصالة 3.

كما تشارك الكنيسة بسلسلة لوغوس بالإضافة إلي إصدارات دار القديس بطرس وإصدارات المكتبة البوليسية واصدارات دار المشرق.

ولقت مشاركة الكنيسة الكاثوليكية بالمعرض إقبالًا شديدًا مما يشجع للمشاركة مرات أخرى بالمعرض.
لأول مرة.. الكنيسة الكاثوليكية تشارك بمعرض الكتاب
لأول مرة.. الكنيسة الكاثوليكية تشارك بمعرض الكتاب
لأول مرة.. الكنيسة الكاثوليكية تشارك بمعرض الكتاب
لأول مرة.. الكنيسة الكاثوليكية تشارك بمعرض الكتاب
لأول مرة.. الكنيسة الكاثوليكية تشارك بمعرض الكتاب
لأول مرة.. الكنيسة الكاثوليكية تشارك بمعرض الكتاب
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الكلمات المفتاحية

معرض القاهرة الدولي للكتاب الكنيسة القبطية الكاثوليكية الأقباط

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